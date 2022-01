Diffidati Juventus-Udinese, bianconeri a rischio squalifica in vista del Milan (Di sabato 15 gennaio 2022) I Diffidati della Juventus prima del match contro l’Udinese: i bianconeri a rischio squalifica in vista del Milan sono tre e dunque Massimiliano Allegri predica la massima attenzione: Danilo, che però è ancora infortunato, e poi due pedine importanti come Federico Bernardeschi e Manuel Locatelli, che in caso di cartellino giallo allo Stadium contro i friulani dovrebbero poi saltare il successivo impegno contro i rossoneri, sfida decisiva per il campionato dei bianconeri. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Idellaprima del match contro l’: iindelsono tre e dunque Massimiliano Allegri predica la massima attenzione: Danilo, che però è ancora infortunato, e poi due pedine importanti come Federico Bernardeschi e Manuel Locatelli, che in caso di cartellino giallo allo Stadium contro i friulani dovrebbero poi saltare il successivo impegno contro i rossoneri, sfida decisiva per il campionato dei. SportFace.

