Covid: al 'San Pio' muore una 96enne di Benevento, ben 10 i ricoveri in un giorno (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCovid, ancora una vittima al 'San Pio' di Benevento: non ce l'ha fatta una 96enne di Benevento. In crescita anche il numero dei ricoverati, oggi salito a 75, ben dieci quelli registrati nelle ultime 24 ore. Cinque, invece, i pazienti dimessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

