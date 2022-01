Claudia Baiocco malata di cancro: 'Voi furbetti del Green pass e io che non trovo posto in ospedale' (Di sabato 15 gennaio 2022) Una lettera, un racconto, per smuovere le coscienze. dice: 'Sono malata di e forse non avrò ancora molto da vivere ed è per questo che ho deciso di scrivere una lettera aperta ai furbetti del che, ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Una lettera, un racconto, per smuovere le coscienze. dice: 'Sonodi e forse non avrò ancora molto da vivere ed è per questo che ho deciso di scrivere una lettera aperta aidel che, ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Claudia Baiocco malata di cancro: «Voi furbetti del Green pass e io che non trovo posto in ospedale» - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Claudia Baiocco malata di cancro: «Voi furbetti del Green pass e io che non trovo posto in ospedale» - ilmessaggeroit : Claudia Baiocco malata di cancro: «Voi furbetti del Green pass e io che non trovo posto in ospedale» - CronacheMc : LA LETTERA di Claudia Baiocco dopo lo scandalo di questi giorni sui vaccini bluff -