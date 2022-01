Australian Open 2022, Matteo Berrettini e Jannik Sinner giocheranno sempre in giorni diversi: la causa e il programma (Di sabato 15 gennaio 2022) Terminate le qualificazioni, gli Australian Open, momento topico della stagione sul cemento e primo torneo dello Slam del 2022 del tennis, si prendono due giorni di pausa prima dell’inizio dei tabelloni principali: anche se non è stato rilasciato l’ordine di gioco, si sa quali tennisti saranno in campo a giorni alterni. Nonostante non sia stata ancora risolta definitivamente la questione legata al visto di Djokovic, gli Australian Open 2022 di tennis scatteranno lunedì prossimo, il 17 gennaio, con l’inizio dei tabelloni principali: sia nel singolare maschile che in quello femminile la parte alta sarà la prima ad esordire. Dopo tutti i match giocati tra il 17 e il 30 gennaio verranno assegnati 2000 punti sia per il ranking ATP che per quello WTA: per ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Terminate le qualificazioni, gli, momento topico della stagione sul cemento e primo torneo dello Slam deldel tennis, si prendono duedi pausa prima dell’inizio dei tabelloni principali: anche se non è stato rilasciato l’ordine di gioco, si sa quali tennisti saranno in campo aalterni. Nonostante non sia stata ancora risolta definitivamente la questione legata al visto di Djokovic, glidi tennis scatteranno lunedì prossimo, il 17 gennaio, con l’inizio dei tabelloni principali: sia nel singolare maschile che in quello femminile la parte alta sarà la prima ad esordire. Dopo tutti i match giocati tra il 17 e il 30 gennaio verranno assegnati 2000 punti sia per il ranking ATP che per quello WTA: per ...

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - repubblica : Australian Open, Djokovic scaricato dagli altri tennisti: 'Ci fa sentire idioti' [di Paolo Rossi] - Agenzia_Ansa : Il ministero dell'immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic, il tennist… - carlopao86 : RT @SkySport: Djokovic trasferito al Park Hotel in attesa dell'udienza: le news LIVE dall'Australia #SkyTennis #Tennis #SkySport #Djokovic… - Eriador : RT @GuidoDeMartini: ?? LE PERSONE LIBERE fanno impazzire GLI SCHIAVI. ?? Il ministro dell’immigrazione australiano usa il suo potere persona… -