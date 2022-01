Advertising

Lopinionista : Arisa su Rtl 102.5 per una puntata speciale di “Nessun Dorma” - Prisci_volley : RT @esisteunposto: La voce di Arisa patrimonio dell’umanità #RTL #nessundorma - Prisci_volley : RT @esisteunposto: Arisa e Vito coppia pazzesca a Ballando #RTL #nessundorma - Prisci_volley : RT @esisteunposto: Con Vito Arisa è rinata. Risplende #RTL #nessundorma - Prisci_volley : RT @esisteunposto: L’esperienza di Ballando ha reso Arisa raggiante. Mai stata così bella e luminosa #RTL #nessundorma -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa Rtl

RTL 102.5

MILANO -(foto), vincitrice dell'ultima edizione di 'Ballando con le stelle', sarà su102.5 per una puntata speciale di "Nessun Dorma", questa notte, dall'1 alle 3. Lo fa sapere, tramite una breve ......suo live a San Siro) conduttrice d'eccezione su102.5. E poi, nella lunga serata, arrivano anche Cristiano Malgioglio, Kungs, Mahmood, Gaia, Gué Pequeno, Purple Disco Machine. Ed ancora,, i ...Capodanno 2022 su Rtl 102.5: ospiti d'eccezione per gli auguri di buon anno in musica. 40 star internazionali raggruppate sotto il comun denominatore del conto alla .... Il brindisi di mezzanotte è st ...Tutto pronto per il Capodanno di RTL 102.5. Dalle 19 DEL 31 dicembre tutti i grandi artisti italiani brinderanno in diretta con gli ascoltatori di ...