Amici, Rudy Zerbi una furia contro i cantanti “Siete …” (Di sabato 15 gennaio 2022) Rudy Zerbi da tanti anni ormai fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi. E’ uno dei professori di canto della scuola più ambita d’Italia e sembra che nel corso degli anni abbia dimostrato di avere un bel caratterino. E’ stato spesso in disaccordo con alcuni dei suoi colleghi e quando c’è stato bisogno ha avuto anche parecchio da ridire ad alcuni allievi. E’ proprio questo quello che è accaduto nei giorni scorsi, quando Rudy si è piuttosto infuriato con alcuni allievi. Pare che al professore di canto non sia affatto piaciuto il comportamento tenuto da alcuni cantanti di Amici 21 e per questo avrebbe proposto una modifica al regolamento, affinché gli alunni si possano prendere la responsabilità delle proprie azioni. Ma cosa è accaduto nello ... Leggi su baritalianews (Di sabato 15 gennaio 2022)da tanti anni ormai fa parte del cast didi Maria De Filippi. E’ uno dei professori di canto della scuola più ambita d’Italia e sembra che nel corso degli anni abbia dimostrato di avere un bel caratterino. E’ stato spesso in disaccordo con alcuni dei suoi colleghi e quando c’è stato bisogno ha avuto anche parecchio da ridire ad alcuni allievi. E’ proprio questo quello che è accaduto nei giorni scorsi, quandosi è piuttosto into con alcuni allievi. Pare che al professore di canto non sia affatto piaciuto il comportamento tenuto da alcunidi21 e per questo avrebbe proposto una modifica al regolamento, affinché gli alunni si possano prendere la responsabilità delle proprie azioni. Ma cosa è accaduto nello ...

laalezz__ : volevo dire pure io la mia per quanto riguarda le sfuriate a caso di Rudy è Raimondo. allora, caro Todaro, come hai… - _whattheroso : Amici 2022, il serale: Sabrina Ferilli vs Rudy Zerbi - Fla__98 : #Amici21 La trasmissione può tranquillamente chiamarsi 'Amici di Rudy Zerbi' Ah, comunque se qualcuno non è all'alt… - yoursunny__ : RT @haveyouwornwigs: Comunque begli amici del cabbo che subito vanno contro Albe che non ha fatto letteralmente nulla di male. Non vuole di… - Laura46670577 : @amicii_news Benvenuti ad Amici di rudy zerbi, ora fa lui le regole del programma -