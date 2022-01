Variante Omicron, Sileri: “Possibile passaggio da pandemia a endemia” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il declassamento del Covid da pandemia a endemia, come intende fare la Spagna “è un’opzione che non potrà non essere valutata. Forse ce lo consentirà questa Variante Omicron, che è verosimilmente meno aggressiva della Delta, ma in una popolazione vaccinata”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “Questo potrebbe significare – ha spiegato Sileri – convivere con un virus meno cattivo, che determinerà un certo numero di ricoveri e di decessi annui, ma più contenuto rispetto a quelli che abbiamo visto fino a oggi quindi con un impatto molto più facilmente gestibile e prevenibile”. Quanto ai dubbi dell’Ema sui continui richiamo del vaccino anti-covid: “La scienza ci indicherà cosa fare. E’ chiaro che se ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il declassamento del Covid da, come intende fare la Spagna “è un’opzione che non potrà non essere valutata. Forse ce lo consentirà questa, che è verosimilmente meno aggressiva della Delta, ma in una popolazione vaccinata”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaoloai microfoni di ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “Questo potrebbe significare – ha spiegato– convivere con un virus meno cattivo, che determinerà un certo numero di ricoveri e di decessi annui, ma più contenuto rispetto a quelli che abbiamo visto fino a oggi quindi con un impatto molto più facilmente gestibile e prevenibile”. Quanto ai dubbi dell’Ema sui continui richiamo del vaccino anti-covid: “La scienza ci indicherà cosa fare. E’ chiaro che se ...

