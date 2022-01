Uomini e Donne, Ida Platano senza ritegno: "L'ho fatto per tutta la notte" (Di sabato 15 gennaio 2022) Chi guarda "Uomini e Donne" conosce sicuramente Ida Platano. La parrucchiera di origini siciliane ha 40 anni e quest'anno ne compirà 41. Ha origini siciliane ma diversi anni fa si è trasferita in Lombardia, a Brescia, per lavorare come parrucchiera. Da diverso tempo è una delle protagoniste del trono 'Over' del dating show di Maria De Filippi. La sua presenza costante in televisione le ha permesso anche di conquistare un ottimo seguito sui social network: attualmente la segunono per 540mila persone su Instagram. Il fascino mediterraneo da 40enne la rende il sogno di moltissimi Uomini da Nord a Sud. tuttavia nel corso dell'avventura a "Uomini e Donne" non è riuscita a trovare ancora il cosidetto "amore della vita". Nel frattempo, continua a godersi gli ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022) Chi guarda "" conosce sicuramente Ida. La parrucchiera di origini siciliane ha 40 anni e quest'anno ne compirà 41. Ha origini siciliane ma diversi anni fa si è trasferita in Lombardia, a Brescia, per lavorare come parrucchiera. Da diverso tempo è una delle protagoniste del trono 'Over' del dating show di Maria De Filippi. La sua precostante in televisione le ha permesso anche di conquistare un ottimo seguito sui social network: attualmente la segunono per 540mila persone su Instagram. Il fascino mediterraneo da 40enne la rende il sogno di moltissimida Nord a Sud.via nel corso dell'avventura a "" non è riuscita a trovare ancora il cosidetto "amore della vita". Nel frattempo, continua a godersi gli ...

