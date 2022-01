Sicurezza stradale - Arriva la scatola nera incorporata nell'auto (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'Europa accelera sul fronte della Sicurezza stradale: dal 6 luglio 2022, infatti, tutte le auto di nuova omologazione dovranno essere obbligatoriamente dotate di nuovi sistemi di Sicurezza. Tra questi troviamo il "Registratore di dati di evento", una sorta di scatola nera che registra l'attività della vettura negli istanti immediatamente precedenti e successivi a un incidente, l'Adattamento intelligente della velocità e l'Interfaccia alcolock, il dispositivo che grazie a una serie di sensori presenti nell'abitacolo, impedisce l'avviamento del motore se il guidatore ha bevuto alcolici. In realtà, la norma elenca anche altri dispositivi, che però sono già presenti su gran parte delle auto di ultima generazione come l'avviso di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'Europa accelera sul fronte della: dal 6 luglio 2022, infatti, tutte ledi nuova omologazione dovranno essere obbligatoriamente dotate di nuovi sistemi di. Tra questi troviamo il "Registratore di dati di evento", una sorta diche registra l'attività della vettura negli istanti immediatamente precedenti e successivi a un incidente, l'Adattamento intelligente della velocità e l'Interfaccia alcolock, il dispositivo che grazie a una serie di sensori presenti'abitacolo, impedisce l'avviamento del motore se il guidatore ha bevuto alcolici. In realtà, la norma elenca anche altri dispositivi, che però sono già presenti su gran parte delledi ultima gezione come l'avviso di ...

Advertising

quattroruote : #Sicurezza stradale, arriva la #scatolanera incorporata nell'#auto: il dispositivo sarà obbligatorio dal 6 luglio 2… - CeotechI : RT @CeotechI: Nilox e BricksLab: sicurezza stradale e mobilità sostenibile - #BricksLab #Concorso #Crescita #Education #Green #Innovazione… - SignoriMassi : RT @Sicur_Ambiente: ??Piacenza, tre vetture coinvolte in un incidente a San Nicolò, traffico rallentato ?Per il ripristino della sede strad… - startzai : RT @CeotechI: Nilox e BricksLab: sicurezza stradale e mobilità sostenibile - #BricksLab #Concorso #Crescita #Education #Green #Innovazione… - Sicur_Ambiente : ??Piacenza, tre vetture coinvolte in un incidente a San Nicolò, traffico rallentato ?Per il ripristino della sede s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza stradale Maranello, concluso il periodo di 'prova' del nuovo velox fisso. Strumento operativo dal 17 gennaio E i proventi delle multe verranno reinvestiti proprio nell'ambito della sicurezza stradale. Il via libera definitivo all'installazione del dispositivo era arrivato dalla Prefettura a fine novembre, a ...

Senza patente né assicurazione scappa all'alt della Polizia Locale di Riccione 'Non è la prima volta che i nostri bravissimi agenti della Polizia Locale riescono a portare a termine un'operazione importante per la sicurezza stradale, per gli automobilisti e per tutti i ...

Sicurezza stradale, l'Italia si appresta a varare un piano "auto-centrico" Altreconomia Arriva la scatola nera incorporata nell'auto Il "Registratore di dati di evento" sarà obbligatorio per tutte le nuove auto dal 6 luglio 2022: dal 7 luglio 2024, non sarà più possibile vendere macchine che ne saranno prive. Esentate le vetture gi ...

Travolsero e uccisero una persona Andranno a processo entrambi gli indagati, ora formalmente imputati, per il tragico e assurdo incidente costato la vita all’appena cinquantaseienne di Pesco Sannita, Carminuccio Tuccino ...

E i proventi delle multe verranno reinvestiti proprio nell'ambito della. Il via libera definitivo all'installazione del dispositivo era arrivato dalla Prefettura a fine novembre, a ...'Non è la prima volta che i nostri bravissimi agenti della Polizia Locale riescono a portare a termine un'operazione importante per la, per gli automobilisti e per tutti i ...Il "Registratore di dati di evento" sarà obbligatorio per tutte le nuove auto dal 6 luglio 2022: dal 7 luglio 2024, non sarà più possibile vendere macchine che ne saranno prive. Esentate le vetture gi ...Andranno a processo entrambi gli indagati, ora formalmente imputati, per il tragico e assurdo incidente costato la vita all’appena cinquantaseienne di Pesco Sannita, Carminuccio Tuccino ...