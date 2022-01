Mobilità aziendale - Al via la partnership tra Arval e Ridecell (Di venerdì 14 gennaio 2022) Accordo tra il noleggiatore transalpino Arval e la società tecnologica di San Francisco fornitrice di soluzioni per l'automazione e la Mobilità Ridecell, con l'obiettivo comune di accelerare sulle nuove soluzioni di trasporto, anche e soprattutto nel mondo aziendale. Questa partnership, quinquennale, è in linea con il piano strategico 2020-2025 Arval Beyond, e partirà già nella seconda metà del 2022 in Belgio, quando verrà lanciata la piattaforma di Corporate car sharing Arval, con l'obiettivo di espandersi subito dopo negli altri paesi europei. Il piano di Arval è quello di offrire una copertura in tutti i mercati dove opera, con l'idea di aumentare del 50% ogni anno la flotta in condivisione. "Per diversi anni, Arval ha chiaramente ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 gennaio 2022) Accordo tra il noleggiatore transalpinoe la società tecnologica di San Francisco fornitrice di soluzioni per l'automazione e la, con l'obiettivo comune di accelerare sulle nuove soluzioni di trasporto, anche e soprattutto nel mondo. Questa, quinquennale, è in linea con il piano strategico 2020-2025Beyond, e partirà già nella seconda metà del 2022 in Belgio, quando verrà lanciata la piattaforma di Corporate car sharing, con l'obiettivo di espandersi subito dopo negli altri paesi europei. Il piano diè quello di offrire una copertura in tutti i mercati dove opera, con l'idea di aumentare del 50% ogni anno la flotta in condivisione. "Per diversi anni,ha chiaramente ...

