lL governo francese impone un limite agli aumenti della bolletta di luce e gas Crolla in borsa l' ”Enel francese”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il colosso elettricoÉlectricité de France (una sorta diina – 16% dopo che il governi ha chiesto alla società di praticare sconti sul prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica per tutelare il potere d’acquisto dei cittadini francesi. Come in tutta Europa aziende e famiglie francesi sono alle prese con i forti rincari delle bollette die gas. Edf si trova anche ad affrontare una serie di problemi sulle centrali nucleari che gestisce e da cui la Francia ricava circa il 70% dell’energia che consuma. La società ha stimato in 50 miliardi di euro il costo di ammodernamento e manutenzione straordinaria dei reattori. La misura di contenimento dei prezzi è stata annunciata dal ministro delle finanze Bruno Le Maire ...

Il gruppo è penalizzato dalle misure decise dal governo volte a contenere l'aumento delle tariffe elettriche nel 2022. Il management di EDF ha anticipato che queste misure avranno ... Il governo in particolare andrà a incrementare le allocazioni alle tariffe regolate del nucleare e una riallocazione dell'aumento delle tariffe 2022 per un periodo di 12 mesi a partire da ...