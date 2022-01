Gf Vip 6, Soleil Sorge sulla possibilità di un rapporto a 3: “Se la donna mi piace si”. E su Delia Duran… (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stasera andrà in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. Una puntata particolare, visto che Soleil Sorge si troverà, come nuova compagna di avventura, un’agguerritissima Delia Duran. Le due hanno avuto modo di confrontarsi più volte durante il percorso dell’italo americana nella Casa. Quest’ultima infatti, molto complice e vicina a Alex Belli, marito di Delia, aveva fatto infuriare la modella venezuelana. La Sorge aveva già sospettato un possibile ingresso della Duran, ipotizzando la sua reazione: abbandono immediato. Lo stesso Belli, aveva raccontato in un’intervista le sue impressioni a caldo circa l’ingresso di sua moglie al Gf Vip. Ormai anche i concorrenti sono pronti ad accogliere la new entry, consapevoli che probabilmente la soap opera andrà avanti in questo nuovo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stasera andrà in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. Una puntata particolare, visto chesi troverà, come nuova compagna di avventura, un’agguerritissimaDuran. Le due hanno avuto modo di confrontarsi più volte durante il percorso dell’italo americana nella Casa. Quest’ultima infatti, molto complice e vicina a Alex Belli, marito di, aveva fatto infuriare la modella venezuelana. Laaveva già sospettato un possibile ingresso della Duran, ipotizzando la sua reazione: abbandono immediato. Lo stesso Belli, aveva raccontato in un’intervista le sue impressioni a caldo circa l’ingresso di sua moglie al Gf Vip. Ormai anche i concorrenti sono pronti ad accogliere la new entry, consapevoli che probabilmente la soap opera andrà avanti in questo nuovo ...

