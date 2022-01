Doc 2, Lorenzo Lazzarini muore di covid 19 e il pubblico non la prende benissimo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Doc-Nelle tue mani 2 è la prima serie tv italiana ad aver mostrato una parte di storia attuale che tutte le altre serie tv si sono rifiutate di narrare: la pandemia. Lorenzo Lazzarini ( Gianmarco Saurino) è il primo medico di una serie tv italiana a morire a causa del covid 19. La squadra di Doc è stata la prima a dover affrontare gli effetti del covid, fuori e dentro l’ospedale. Era quello che ci aspettavamo? In parte si, il vero problema è che a differenza di serie viste anche in Italia, come New Amsterdam, lo si è fatto praticamente per mezzo episodio, mostrando il necessario. Il tanto basta per farci capire che abbiamo vissuto un periodo drammatico ( e lo stiamo vivendo ancora); il tanto basta a parlarci di come il covid ha cambiato le nostre viste. Per qualcuno è bastato, per altri è stato davvero ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 gennaio 2022) Doc-Nelle tue mani 2 è la prima serie tv italiana ad aver mostrato una parte di storia attuale che tutte le altre serie tv si sono rifiutate di narrare: la pandemia.( Gianmarco Saurino) è il primo medico di una serie tv italiana a morire a causa del19. La squadra di Doc è stata la prima a dover affrontare gli effetti del, fuori e dentro l’ospedale. Era quello che ci aspettavamo? In parte si, il vero problema è che a differenza di serie viste anche in Italia, come New Amsterdam, lo si è fatto praticamente per mezzo episodio, mostrando il necessario. Il tanto basta per farci capire che abbiamo vissuto un periodo drammatico ( e lo stiamo vivendo ancora); il tanto basta a parlarci di come ilha cambiato le nostre viste. Per qualcuno è bastato, per altri è stato davvero ...

Advertising

sartsystem : RT @itsagor: questa cosa che hanno fatto morire lorenzo in doc non l’ho accettata - candemetlove2 : Ma la scena dell'incubo di Doc che uccide Lorenzo secondo me non è messa a caso, non avrebbe senso, non so dsrgli s… - martina_capano : RT @_valsslife: comunque un bacino ed un abbraccio a chi segue sia doc che mare fuori perché effettivamente perdere nina e lorenzo nel giro… - giovannaferran1 : @pierspollon Ieri sono stata in shock per tutto il tempo!!!! Cioè avete fatto credere che era morto doc poi Giulia… - JulietTweeting : RT @_valsslife: comunque un bacino ed un abbraccio a chi segue sia doc che mare fuori perché effettivamente perdere nina e lorenzo nel giro… -