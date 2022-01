Covid | Dpcm slitta | continua confronto su ‘esenti’ green pass

(Di venerdì 14 gennaio 2022)alla settimana prossima la firma dellegato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Ilin questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il super– quello che possono esibire i vaccinati o guariti da– o il sempliceper poter accedervi. Ilera atteso questa settimana, ma servirà ancora qualche giorno, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos pur assicurando che non c’è stata alcuna frenata. La bozza è sul tavolo, al centro di un– “tecnico, non politico”, sostengono le stesse fonti – che vede coinvolti i ministeri competenti, ovvero Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e ...

il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che porterà la Campania in giallo e la Valle d'Aosta in arancione". Lo comunica una nota del ministero ...La Campania da lunedì 17 gennaio torna ad essere Zona Gialla nell'ambito dell'emergenza Covid-19. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza "alla luce del flusso dei dati del mo ...