Coppa d'Africa 2022: pareggio a reti bianche con poche emozioni tra Senegal e Guinea (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'atteso scontro tra le due squadre al vertice del gruppo B della Coppa d'Africa 2022, Guinea e Senegal, si è concluso in parità, senza molte emozioni, 0-0, portando a casa un punto ciascuno. Partita spenta, dunque, nonostante le alte aspettative viste le rose delle due Nazionali; probabilmente, è prevalsa più la paura di uscire sconfitti dallo scontro, soprattutto negli ultimi 30 minuti, in cui le squadre non si sono rese pericolose, accumulando invece un alto numero di falli. Difatti, l'intero match è stato molto falloso con ben 38 falli complessivi e 5 ammonizioni; di conseguenza, il gioco è stato perlopiù spezzettato, a discapito della fluidità di gioco che è di certo mancata quest'oggi.

