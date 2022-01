Tenebre e Ossa 2: Patrick Gibson e Lewis Tan nel cast (Di giovedì 13 gennaio 2022) Netflix ha annunciato nuovi arrivi nel cast di Tenebre e Ossa 2 e tra gli attori coinvolti ci sono Patrick Gibson e Lewis Tan. Netflix ha annunciato nuovi arrivi nel cast di Tenebre e Ossa 2: Lewis Tan, Anna Leong Brophy, Patrick Gibson e Jack Wolfe. I nuovi episodi dell'adattamento dei romanzi di Leigh Bardugo continueranno la storia della giovane Alina, alle prese con una lotta contro le forze del male. Nelle puntate della seconda stagione di Tenebre e Ossa, Patrick Gibson (The OA) interpreterà Nikolai Lantsov. Anna Leong Brophy (Back) e Lewis Tan (Mortal Kombat) saranno Tamar Kir-Bataar e Tolya ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022) Netflix ha annunciato nuovi arrivi neldi2 e tra gli attori coinvolti ci sonoTan. Netflix ha annunciato nuovi arrivi neldi2:Tan, Anna Leong Brophy,e Jack Wolfe. I nuovi episodi dell'adattamento dei romanzi di Leigh Bardugo continueranno la storia della giovane Alina, alle prese con una lotta contro le forze del male. Nelle puntate della seconda stagione di(The OA) interpreterà Nikolai Lantsov. Anna Leong Brophy (Back) eTan (Mortal Kombat) saranno Tamar Kir-Bataar e Tolya ...

