Senza green pass, niente reddito di cittadinanza. Ecco la stretta per i disoccupati non vaccinati (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – Senza green pass, niente reddito di cittadinanza: arriva la nuova stretta del governo e colpisce i percettori del sussidio non ancora vaccinati. Infatti, il combinato disposto di legge di Bilancio e decreto legge del 7 gennaio obbliga al green pass base (quello che si ottiene con il tampone) chi percepisce il Rdc e deve frequentare i centri per l'impiego, dove è obbligatoria la certificazione verde. Insomma, a meno che i non vaccinati non vogliano spendere parte del sussidio per i tamponi dovranno vaccinarsi. Inoltre il green pass per entrare in banca o in un ufficio postale.

