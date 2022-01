“Ricette Vegane e Vegetariane anche per onnivori”, il libro di Iader Fabbri (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il biologo nutrizionista e divulgatore scientifico aggiunge un terzo capitolo alla collana con un manuale ricco di Ricette e informazioni alimentari capaci di unire due universi solo apparentemente inconciliabili, veg e non veg Un alleato quotidiano, trasversale alle convinzioni etiche in fatto di cibo, per ottenere una condizione psicofisica ottimale ed essere in equilibrio ogni giorno, nel rispetto dei gusti e dello stile di vita di ognuno. Tutto questo è il libro “Ricette Vegane e Vegetariane anche per onnivori” di Iader Fabbri, edito da Mondadori Electa, e in uscita il prossimo 18 gennaio. Per la prima volta veg e onnivori possono stare insieme alla stessa tavola condividendo gusto, equilibrio e benessere grazie a ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il biologo nutrizionista e divulgatore scientifico aggiunge un terzo capitolo alla collana con un manuale ricco die informazioni alimentari capaci di unire due universi solo apparentemente inconciliabili, veg e non veg Un alleato quotidiano, trasversale alle convinzioni etiche in fatto di cibo, per ottenere una condizione psicofisica ottimale ed essere in equilibrio ogni giorno, nel rispetto dei gusti e dello stile di vita di ognuno. Tutto questo è ilper” di, edito da Mondadori Electa, e in uscita il prossimo 18 gennaio. Per la prima volta veg epossono stare insieme alla stessa tavola condividendo gusto, equilibrio e benessere grazie a ...

