Omicidio di Ardea | crolla il figlio in carcere | “Ho ucciso mia madre”

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ardea

, Graziella uccisa in casa a settembre La donna lo ricordiamo era stata trovata senza vita a fine settembre. Dopo alcuni giorni tutti i sospetti erano ricaduti sul figlio, Fabrizio ...Arriva l'attesa svolta nell'ambito dell'di Graziella Bartolotta , la pensionata 68enne disabile, rinvenuta cadavere, in una pozza di sangue, lo scorso 28 settembre nella sua casa di, in provincia di Roma. La donna fu uccisa ...Fabrizio Rocchi, il giardiniere arrestato lo scorso ottobre per aver ucciso la madre a Ardea, comune delle città metropolitana di Roma, ha confessato l’omicidio. “Ho ucciso mia madre in preda a un rap ...Avrebbe confessato Fabrizio Rocchi, l’uomo di 48 anni già arrestato nell’ottobre scorso con l’accusa di aver ucciso la madre Graziella Bartolotta di 68. «L’ho uccisa io», sarebbero state queste le par ...