NJPW Wrestle Kingdom 16 – Review

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Anche quest’anno l’edizione dici restituisce lo stato dell’arte della New Japan in maniera ineccepibile: tanti match, alcune felici sorprese, alcune delusioni e le solite e solide certezze in zona main event. Il format delle due serate in epoca di Covid quest’anno più che mai ha mostrato il fianco, con tutti i limiti organizzativi che una singola serata porterebbe, eccezion fatta per le entrate economiche. Iniziamo da primo match fino al main event della seconda serata. i i NIGHT 1 i ONE ON ONE MATCH YOH vs SHO (12:32) Risultato che premia il face che si prende la rivincita dopo lo split di questa estate. Il match però non funziona per due motivi: il primo è che è stato chiesto a due junior di lottare senza considerare le caratteristiche che li hanno resi rilevanti negli ultimi anni e secondo perché è stato chiesto loro di ...

Advertising

TSOWrestling : Come vi sono parse le prime due giornate di #njwk16? #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Il racconto e l'analisi anche di quest'ultimo appuntamento di #njwk16 dedicato allo scontro con la #noahghc #njpw… - manuel_ish : RT @TSOWrestling: #njpw contro #noah_ghc, continua il #njpw50th e lo fa con la terza giornata di #njwk16 #prowrestlingpower - TSOWrestling : #njpw contro #noah_ghc, continua il #njpw50th e lo fa con la terza giornata di #njwk16 #prowrestlingpower - TSOWrestling : Il pensiero di Dave Meltzer sulla seconda giornata di #njwk16 Voto altissimo al main event! Siete d'accordo? #TSOW… -

Ultime Notizie dalla rete : NJPW Wrestle

... dell'improvvisa decisione della ROH di riorganizzarsi lasciando liberi i propri atleti, dellacon la finale sottotono del G1 Climax e la marcia di avvicinamento aKingdom. In più Jon ...... dell'improvvisa decisione della ROH di riorganizzarsi lasciando liberi i propri atleti, dellacon la finale sottotono del G1 Climax e la marcia di avvicinamento aKingdom. In più Jon ...WWE has already slightly cracked open the “forbidden door,” but it’s time to swing it wide open. Pro wrestling fans got a big surprise last week when WWE announced that the current Impact Knockouts ...Kazuchika Okada is set to make his second defense of the IWGP World Heavyweight Championship. The Rainmaker won the world title at this year's Wrestle Kingdom 16 and was challenged by Tetsuya Naito.