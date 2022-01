Newcastle, non si fermano gli acquisti: nel mirino un centrocampista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non si ferma il mercato in entrata del Newcastle. Il club del patron saudita Al-Rumayyan, dopo aver completato gli acquisti di Trippier e Wood, è alla ricerca di un centrocampista. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Donny Van de Beek. L’ex giocatore dell’Ajax non sta trovando spazio al Manchester United nonostante i 40 milioni spesi per il suo acquisto solo due anni fa. I Magpies sono pronti quindi a chiedere ai Red Devils il prestito del giocatore. Sulle tracce dell’olandese anche il Borussia Dortmund. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non si ferma il mercato in entrata del. Il club del patron saudita Al-Rumayyan, dopo aver completato glidi Trippier e Wood, è alla ricerca di un. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Donny Van de Beek. L’ex giocatore dell’Ajax non sta trovando spazio al Manchester United nonostante i 40 milioni spesi per il suo acquisto solo due anni fa. I Magpies sono pronti quindi a chiedere ai Red Devils il prestito del giocatore. Sulle tracce dell’olandese anche il Borussia Dortmund. Thomas Cambiaso

