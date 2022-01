MOVIOLA – Napoli-Fiorentina | Dragowski ferma Elmas lanciato a rete | rosso giusto

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Bartolomejlascia in dieci lanel finale di primo tempo contro il, nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Il portiere è stato protagonista di un’incomprensione con il compagno di squadra Venuti. Quest’ultimo ha infatti passato la palla di testa all’estremo difensore, convinto che fosse in porta. Il polacco però aveva lasciato i pali, nel tentativo di arrivare per primo sulla palla. Risultato? Porta sguarnita e occasione potenzialmente d’oro per ilha quindito con le cattivee determinato a spingere la palla in porta. Inevitabile la scelta del direttore di gara, Giovanni Ayroldi, di estrarre il cartellinoe ...

