MILAN NEWS – Gianmarco Tognazzi: “Florenzi è diventato importante” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Figlio d'arte, Gianmarco Tognazzi è un noto attore tifoso del MILAN e oggi ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera: ecco alcune delle sue dichiarazioni. Si è soffermato soprattutto su Alessandro Florenzi, classe 1991 rossonero. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 gennaio 2022) Figlio d'arte,è un noto attore tifoso dele oggi ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera: ecco alcune delle sue dichiarazioni. Si è soffermato soprattutto su Alessandro, classe 1991 rossonero.

Ultime Notizie dalla rete : MILAN NEWS Milan, Maldini sul mercato in difesa: 'Non è detto che arrivi qualcuno a gennaio' Commenta per primo Paolo Maldini dice la sua sul mercato invernale del Milan. Il dirigente rossonero ha dichiarato prima della partita col Genoa in Coppa Italia: 'Si fanno troppi nomi e non possiamo smentire tutto, noi lavoriamo a fari spenti. Credo che in questa prima ...

Milan, un club spagnolo in pole per Castillejo Commenta per primo L' Espanyol sarebbe in pole position per Samu Castillejo , in uscita del Milan . Il 26 esterno potrebbe fare ritorno in Liga e finire la stagione con la maglia dei catalani, riporta Tuttosport .

Calciomercato Milan – Parametri zero: ecco chi può interessare | News Pianeta Milan Milan, infortunio per Tomori: entra Florenzi Brutte notizie in casa Milan. Al 22esimo minuto del primo tempo, sul punteggio di 0-1 per il Genoa, Tomori, tornato da titolare dopo la positività al Covid, ha accusato un problema fisico. Il difensor ...

LIVE MN - Coppa Italia, Milan-Genoa (0-1) - Infortunio per Tomori: entra Florenzi 23' Brutte notizie per il Milan. Tomori non ce la fa: al suo posto entra Florenzi. 21' Il difensore inglese rientra in campo ma zoppica vistosamente. 19' Problemi per ...

