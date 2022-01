Mazepin-Schumacher | una coppia ben assortita in F1

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel team Haas l’unionenon sempre è stata idilliaca, anzi all’inizio i due giovani piloti si guardavano in cagnesco. Nella scorsa stagione però qualcosa è cambiato e si è creata una specie di alleanza, di rispetto reciproco che ha permesso alla squadra di crescere e migliorare. I piloti lottano per primeggiare come è giusto, ma senza disturbare il compagno, perchè sanno bene che l’aiuto al collega fa bene a tutto il team.ha chiarito come sono i rapporti con Mickfatto di competizione ma anche di unione di intenti. Ceccarelli: lo scouting della F1 è cambiato: un legame turbolento Nikitae Micksono passati dalla Formula 2 alla classe regina nel 2021, attorno a ...

Durante il 2021 non sono mancati momenti di tensione tra i due pilotini della Haas, con Nikitain più di una occasione molto duro in pista nei confronti di Mick, come a Baku dove ha stretto al muro il tedesco, che a sua volta in quell'occasione non gliele ha mandate a dire. I ...La stagione d'esordio nel Circus è stata tutt'altro che semplice per il russo Nikita. Al volante di una Haas non competitiva e in piena fase di transizione, l'ex pilota di ...Mick, ...Durante il 2021 non sono mancati momenti di tensione tra i due pilotini della Haas, con Nikita Mazepin in più di una occasione molto duro in pista nei confronti di Mick Schumacher, come a Baku dove ha ...Mick Schumacher e l'Haas sembrano essere partiti con il piede giusto in questo 2022: il figlio della leggenda ha dichiarato ...