In timelapse l' ultimo approdo della Concordia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : timelapse ultimo

Gazzetta di Parma

Il time - lapse mostra la Costa Concordia che si allontana dal Giglio il 23 luglio 2014. 13 gennaio 2022Il 27 luglio 2014 il relitto della Costa Concordia, partito dall'isola del Giglio, entra nel porto di Genova dove sara' demolito. 13 gennaio 2022Che cosa significa il 6 gennaio nel mondo? La spiegazione da Expo Dubai Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Nel video timelapse le difficili operazioni del 2013 con cui il relitto fu rimesso a galla per poi essere rimosso Nel video le difficili operazioni del 2013 con cui il relitto fu rimesso a galla per p ...