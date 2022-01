Il vaccino Pfizer contiene ALC-0315 | sostanza cancerogena | alcuni chiarimenti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Si nota una certa confusione, in rete, dopo che l’ex leghista Francesca Donato ha pubblicato sul suo blog personale l’annuncio secondo cui ilconterebbe ALC-altamenteper l’uomo. Questa, infatti, non sarebbe concepita per l’uso su di noi, ma solo in fase di ricerca. Come riscontrato in passato in altre situazioni che hanno coinvolto, solo l’analisi più approfondita dell’intera vicenda consente di dire che si stia facendo tanto rumore per nulla. Con tanto diche si possono individuare all’interno di documenti ufficiali. Precisazioni sule su ALC-tanto temuta Dunque, la tesi ...