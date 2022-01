GFVip, Soleil lancia una bottiglia di vetro contro Alessandro. «Voi siete pazzi!» – Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) Soleil - US Endemol Shine Pericoloso incidente nella casa del Grande Fratello Vip 6. Durante un momento di gioco, Soleil Sorge ha infatti lanciato una bottiglia di vetro contro Alessandro Basciano. Nella notte, i due si stavano facendo i “gavettoni” a vicenda. Ad un certo punto, la Sorge è arrivata in prossimità della cucina e, invece di spruzzare un po’ d’acqua, ha lanciato direttamente la bottiglia, che fortunatamente – pur rompendosi in mille pezzi – è caduta lontano da Basciano “No va beh, ma voi siete pazzi!“ ha esclamato Giacomo Urtis, sotto gli sguardi “preoccupati” degli altri presenti. L’accaduto non ha generato alcun tipo di attrito tra Soleil e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022)- US Endemol Shine Pericoloso incidente nella casa del Grande Fratello Vip 6. Durante un momento di gioco,Sorge ha infattito unadiBasciano. Nella notte, i due si stavano facendo i “gavettoni” a vicenda. Ad un certo punto, la Sorge è arrivata in prossimità della cucina e, invece di spruzzare un po’ d’acqua, hato direttamente la, che fortunatamente – pur rompendosi in mille pezzi – è caduta lontano da Basciano “No va beh, ma voi“ ha esclamato Giacomo Urtis, sotto gli sguardi “preoccupati” degli altri presenti. L’accaduto non ha generato alcun tipo di attrito trae ...

GrandeFratello : Protagonista indiscussa della scorsa edizione di #GFVIP, questa sera Dayane tornerà nella Casa per regalare una gra… - GrandeFratello : Un'amicizia fortissima: si sono scelte con naturalezza, scoprendosi subito molto vicine. Soleil riceve la visita di… - fanpage : #Gfvip, Dayane rientra nella casa per fare una sorpresa alla sua amica del cuore Soleil

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Soleil Barù demolisce lo sponsor del GF Vip: 'E' una schifezza!" ...cappuccino è una schifezza e non lo berrò mai più'! #gfvip #Baru AIUTO 🚀 ? Saylor Mood (@LulPepper) January 11, 2022 Il nipote di Costantino svela se è attratto anche dagli uomini Soleil e ...

Grande Fratello Vip 6: Gianmaria Antinolfi rinfaccia a Soleil Sorge la sua cattiveria ... la quale, dopo aver ascoltato le parole di Soleil, si è rivolta a Gianmaria sostenendo come spesso ... GF Vip GFVip Grande fratello Vip

Gf Vip, Soleil pensa ancora ad Alex Belli? Cosa ha confidato a Gianmaria Il Messaggero GF Vip, lo scherzo diventa pericoloso: vola una bottiglia -VIDEO Attimi di goliardia al GF Vip, dove uno scherzo tra Soleil e Alessandro Basciano rischia di diventare pericoloso. La vippona lancia la bottiglia ...

Un aereo di supporto per le VIP Un altro aereo sorvola la Casa e questa volta il pubblico vuole far sentire tutto il suo appoggio a quattro concorrenti che si sono sapute mettere in gioco, mostrando a tutti il loro pregi e difetti.

