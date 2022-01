David Sassoli, l’ultimo saluto alla camera ardente: da Mattarella a tutti i leader di partito. Venerdì i funerali di Stato con Von der Leyen (Di giovedì 13 gennaio 2022) I primi sono stati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Poi tutte le più alte cariche dello Stato e rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, ministri, leader di partito, parlamentari e semplici cittadini. Centinaia di persone hanno reso omaggio da stamani al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, morto a 65 anni a causa di un mieloma, alla camera ardente allestita in Campidoglio. La sala resterà aperta al pubblico fino alle 18. Domani, Venerdì, Mattarella sarà anche ai funerali di Stato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Roma, con i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) I primi sono stati il presidente della Repubblica Sergioe il presidente del Consiglio Mario Draghi. Poi tutte le più alte cariche delloe rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, ministri,di, parlamentari e semplici cittadini. Centinaia di persone hanno reso omaggio da stamani al presidente del Parlamento europeo, morto a 65 anni a causa di un mieloma,allestita in Campidoglio. La sala resterà aperta al pubblico fino alle 18. Domani,sarà anche aidinella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Roma, con i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue ...

