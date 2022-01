Australian Open 2022 | il tabellone di Fabio Fognini Possibili ottavi con Berrettini | ma la strada è piena di ostacoli

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L’è alle porte. Stilato ildei due tornei maschile e femminile, è ora di attendere l’inizio delle ostilità per venire a conoscenza di chi sarà il successore di Novak Djokovic nell’albo d’oro e se il serbo sarà al via del primo Slam dell’anno. Ma mettiamo un attimo da parte questi aspetti e analizziamo il possibile cammino di. Il quarto giocatore d’Italia lo scorso anno raggiunse glidi finale venendo eliminato da Rafa Nadal, ma fu una delle poche luci di un’annata vissuta all’ombra degli altri due azzurri lampanti Matteoe Jannik Sinner. L’urna quest’oggi non gli è stata assai favorevole: il debutto del ligure sarà con l’olandese Tallon Griekspoor, giocatore in ascesa che prima del ritiro a Melbourne contro ...

FiorinoLuca : Marton #Fucsovics si scaglia contro Novak #Djokovic ??? 'Ci era stato comunicato che per giocare gli Australian Ope… - Agenzia_Ansa : Djokovic gioca al primo turno degli Australian Open nonostante incertezze sul visto #ANSA - Eurosport_IT : Bomba dalla Germania: deduzioni e prove digitali di un team di esperti, ed ecco forti sospetti sulla data del test… - marino29b : RT @ErmannoKilgore: Djokovic, un'altra vittoria: potrà partecipare al primo turno dell'Australian Open anche se rischia ancora l'espulsione… - FiorinoLuca : RT @federtennis: Caruso e Trevisan, è ancora grande Italia ?? Il siciliano batte 75 76 Ficovich, mentre Martina vince 62 60 contro Fourlis.… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Ti offro la cena se non risulto positivo entro tre giorni" aveva detto Bernard alla giudice di sedia durante il primo turno delle qualificazioni per l'contro Safiullin. "Sono sicuro ...Bernard Tomic ha vinto la scommessa: è positivo al Covid . Appena 48 ore dopo il match di qualificazione agliperso malamente con il russo Roman Safiullin 6 - 1, 6 - 4 in meno di un'ora di gioco, il talentuoso e bizzoso giocatore australiano è risultato positivo al Coronavirus. In occasione di ...Il siciliano regola l'argentino Ficovich in due set. Tutto facile per Trevisan. Out Moroni contro il giapponese Daniel; quest'ultimo sarà l'avversario di Caruso ...Matteo Berrettini dalla parte del numero uno del mondo Novak Djokovic, possibile avversario nei quarti. Lo ha stabilito il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open, che scatta lunedì s ...