Amici 21 | lite tra Christian | Mattia e Dario Lacrime e abbracci in puntata

IL TRIO VA IN CRISI: SI ACCENDE UN BRUTTO LITIGIO TRA ALCUNI PROTAGONISTI DEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI Nella puntata del daytime di Amici 21 andata in onda giovedì 13 Gennaio su Canale 5, tre ballerini hanno una lite che rischia di separarli. LEGGI ANCHE Amici 21, arriva una pessima notizia per il ballerino Mattia Zenzola Mattia Zenzola e Christian Stefanelli sono due ballerini di Raimondo Todaro. Dario Schirone invece, è il ballerino – l'unico finora -, di Veronica Peparini. I tre sono molto affiatati, ma sembra che da qualche tempo a questa parte, Dario si sia allontanato tra loro. Nella puntata del daytime andata in onda giovedì 13 Gennaio su Canale 5, vengono mostrati alcuni stralci di un litigio che li vede ...

