Tater tots al formaggio | semplicissime ma da farci un figurone!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Se avete voglia di servire agli ospiti un antipasto con i fiocchi correte a prendere carta e penna per segnarvi la ricetta qui di seguito. La ricetta deio crocchette di patate alpuò essere servita come uno stuzzicante aperitivo oppure come un contorno super adatto per accompagnare un secondo di carne. Questa variante delle più tradizionali crocchette di patate è ottima per gustare qualcosa di leggero ma allo stesso tempo saporito. Il cuore filante racchiuso in una panatura croccante stupirà chiunque dopo il primo morso. Vediamo come preparare questo piatto. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono: 200 gr di provola 2 uova Parmigiano 800 gr di patate Provola grattugiata a piacere 2 tuorli d’uovo Prezzemolo Sale Pane grattugiato Pepe Olio L’elenco degli ingredienti è pesato per preparare 4 porzioni di ...