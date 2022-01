Sci alpino, startlist superG Wengen 2022: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giovedì 13 gennaio (ore 12.30) si disputerà il superG maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Inizia il lungo weekend sulle nevi svizzere, dovrà avrà luogo il recupero della prova veloce cancellata a Bormio a cause delle elevate temperature (a sua volta recupero della gara di Lake Louise). Si preannuncia grande spettacolo sulla mitica Lauberhorn, pista iconica del Circo Bianco. Ad aprire le danze sarà lo statunitense Travis Ganong, seguito dall’austriaco Christian Walder e dallo svizzero Beat Feuz. Il superG sarà poi seguito dalla doppia discesa libera di venerdì e sabato. L’Italia punta in particolar modo su Dominik Paris (pettorale numero 6), su Mattia Casse (numero 14) e su Christof Innerhofer (numero 16). Da tenere in seria considerazione l’austriaco Vincent ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giovedì 13 gennaio (ore 12.30) si disputerà ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-di sci. Inizia il lungo weekend sulle nevi svizzere, dovrà avrà luogo il recupero della prova veloce cancellata a Bormio a cause delle elevate temperature (a sua volta recupero della gara di Lake Louise). Si preannuncia grande spettacolo sulla mitica Lauberhorn, pista iconica del Circo Bianco. Ad aprire le danze sarà lo statunitense Travis Ganong, seguito dall’austriaco Christian Walder e dallo svizzero Beat Feuz. Ilsarà poi seguito dalla doppia discesa libera di venerdì e sabato. L’Italia punta in particolar modo su Dominik Paris (pettorale numero 6), su Mattia Casse (numero 14) e su Christof Innerhofer (numero 16). Da tenere in seria considerazione l’austriaco Vincent ...

