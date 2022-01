Sassoli, funerali di Stato venerdì a Roma. A Bruxelles osservato un minuto di silenzio dai 27 ambasciatori dell'Ue (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, alla delibera dei funerali di Stato per David Sassoli. Le esequie si terranno venerdì alle 12 a Roma. Gli ambasciatori dei 27... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, alla delibera deidiper David. Le esequie si terrannoalle 12 a. Glidei 27...

