"Rendiamo la vita più semplice a chi ha il booster". Parla l'assessore alla Salute del Lazio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Se le pandemie sono ormai due – una grave che porta i no vax in ospedale, e una più leggera, per i vaccinati, che nella maggior parte dei casi lascia i malati a casa con sintomi lievi – perché continuare a fornire ogni giorno i dati del contagio che rischiano di dare un’idea troppo grave (e confusa) della situazione ai cittadini? La proposta di ripensare alla modalità di diffusione del bollettino, diluendone la pubblicazione su base settimanale e magari fornendo i dati sui ricoveri invece che sul contagio, l’ha lanciata ieri il primario di Infettivologia dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. E l’argomento è diventato subito tema di discussione, all’attenzione anche all’interno del Cts. Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, condivide l’idea di Bassetti di “non mettere ansia” ai ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Se le pandemie sono ormai due – una grave che porta i no vax in ospedale, e una più leggera, per i vaccinati, che nella maggior parte dei casi lascia i malati a casa con sintomi lievi – perché continuare a fornire ogni giorno i dati del contagio che rischiano di dare un’idea troppo grave (e confusa) della situazione ai cittadini? La proposta di ripensaremodalità di diffusione del bollettino, diluendone la pubblicazione su base settimanale e magari fornendo i dati sui ricoveri invece che sul contagio, l’ha lanciata ieri il primario di Infettivologia dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. E l’argomento è diventato subito tema di discussione, all’attenzione anche all’interno del Cts. Alessio D’Amato,Sanità della Regione, condivide l’idea di Bassetti di “non mettere ansia” ai ...

