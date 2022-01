Napoli, infortunio Insigne: i tempi di recupero (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Oggi Tuttosport fa il punto sulle condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, costretto alla sostituzione durante il match di domenica contro la Sampdoria, ha subito una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Lo stop non sarà breve per il giocatore, che dovrà stare fermo ai box per circa un mese. Insigne ha già cominciato l’iter riabilitativo e al momento il suo obiettivo è rientrare per la super sfida del Maradona contro l’Inter, in programma il prossimo 13 febbraio. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Oggi Tuttosport fa il punto sulle condizioni di Lorenzo. Il capitano del, costretto alla sostituzione durante il match di domenica contro la Sampdoria, ha subito una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Lo stop non sarà breve per il giocatore, che dovrà stare fermo ai box per circa un mese.ha già cominciato l’iter riabilitativo e al momento il suo obiettivo è rientrare per la super sfida del Maradona contro l’Inter, in programma il prossimo 13 febbraio. Thomas Cambiaso

