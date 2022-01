MotoGp, Fabio Quartaro: “Quando salgo sulla moto divento un assassino. Non ho amici fra gli altri piloti” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fabio Quartararo si gode il titolo vinto in motoGp. All’alba di una nuova stagione il centauro francese si è fermato ad analizzare quello che è successo in un 2021 magico, fra emozioni, introspezione e analisi di un percorso che l’ha portato a essere il migliore. Intervistato dal periodo transalpino Paris Match, il pilota classe 1999 ha detto: “Non puoi iniziare la gara ripetendo a te stesso quanto sei bravo. Vinco perché mi diverto. Quando salgo sulla moto divento un assassino, altrimenti non avrei conquistato il mondiale. Ho rispetto per tutti, ma non conto amici fra i piloti“ Poi ha aggiunto: “Quando ho vinto il titolo, ho pensato a quegli anni in cui nessuno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Quartararo si gode il titolo vinto in. All’alba di una nuova stagione il centauro francese si è fermato ad analizzare quello che è successo in un 2021 magico, fra emozioni, introspezione e analisi di un percorso che l’ha portato a essere il migliore. Intervistato dal periodo transalpino Paris Match, il pilota classe 1999 ha detto: “Non puoi iniziare la gara ripetendo a te stesso quanto sei bravo. Vinco perché mi diverto.unmenti non avrei conquistato il mondiale. Ho rispetto per tutti, ma non contofra i“ Poi ha aggiunto: “ho vinto il titolo, ho pensato a quegli anni in cui nessuno ...

