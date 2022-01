Monza a Benevento con i volti nuovi | ma tante defezioni tra i brianzoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della rifinitura mattutina a Monzello, il tecnico biancorosso Giovanni Stroppa ha convocato 23 giocatori per, recupero della diciottesima giornata di Serie BKT 2021-22, in programma domani, ore 20.30, allo stadio “Ciro Vigorito“. Tre “prime volte” per l’allenatore brianzolo che contro la Strega potrà fare affidamento sul recuperato Favilli e suiRamirez e Molina. Sono sei, però, gli assenti tra le fila lombarde che salteranno il big match: Barillà, Brescianini, Pirola, Scozzarella, Gytkjaer e Mota Carvalho. Oltre agli infortunati ci saranno anche ledi Machin, impegnato in Coppa d’Africa, e Finotto, a un passo dal ritorno alla Spal. Regolarmente a disposizione l’ex Luca Caldirola. Di seguito la ...