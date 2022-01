La brutta fine del leghista che mette i baffetti di Hitler a Draghi

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non si fermano gli accostamenti del governoal passato regime nazista. Questa volta però il paragone viene dalGiuseppe Degradi, consigliere comunale a Ronco Briantino, comune della Brianza. Ilha pubblicato su Facebook una foto del presidente del Consiglio, Mario, con i baffi dae una descrizione: “Cambiano i modi, i tempi e le facce, ma i risultati sono molto simili: discriminazioni, apartheid, dittatura, divieti e follia ovunque”. Un accostamento tra, riferito alle norme adottate dall’attuale governo per fronteggiare la pandemia, che sarebbero, secondo il, paragonabili alla dittatura nazista. Immagine non nuova ai No-vax, che era stata pubblicata e poi rimossa da Degradi anche su ...