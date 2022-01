Il principe Carlo onora i sopravvissuti all’Olocausto con l’arte (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il principe Carlo ha deciso di ricordare le vittime dell’Olocausto in maniera artistica quest’anno. L’erede al trono, infatti, sta preservando la memoria dei sopravvissuti all’Olocausto attraverso una serie unica di dipinti. Importanti anche le sue parole, concesse nel corso di un documentario che andrà in onda il 27 gennaio sulla BBC. I dipinti per ricordare le vittime e i sopravvissuti all’Olocausto Nel mese di marzo del 2020, il principe Carlo, in qualità di patrono del National Holocaust Memorial Day Trust, ha incaricato una serie di artisti di dipingere sette persone che hanno vissuto l’Olocausto. Per non dimenticare questa pagina di storia, inoltre, ha registrato anche un nuovo documentario, Survivors: Portraits of the Holocaust. Si tratta ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilha deciso di ricordare le vittime dell’Olocausto in maniera artistica quest’anno. L’erede al trono, infatti, sta preservando la memoria deiattraverso una serie unica di dipinti. Importanti anche le sue parole, concesse nel corso di un documentario che andrà in onda il 27 gennaio sulla BBC. I dipinti per ricordare le vittime e iNel mese di marzo del 2020, il, in qualità di patrono del National Holocaust Memorial Day Trust, ha incaricato una serie di artisti di dipingere sette persone che hanno vissuto l’Olocausto. Per non dimenticare questa pagina di storia, inoltre, ha registrato anche un nuovo documentario, Survivors: Portraits of the Holocaust. Si tratta ...

Advertising

ziamseyes : Che il principe Carlo Filippo di Svezia è sposato e ha tre figli a me non interessa - monarchico : Il #principe #Carlo #Filippo e la #Principessa #Sofia all'evento 'Celebriamo 100 anni di #democrazia #svedese '… - ShivaDance6 : RT @Pie974: 2022: Il principe Carlo sarà incoronato Re'. Falò di mascherine in tante città italiane. 2 capi di Stato lasceranno questo mond… - Pie974 : RT @Pie974: 2022: Il principe Carlo sarà incoronato Re'. Falò di mascherine in tante città italiane. 2 capi di Stato lasceranno questo mond… - MyRoyalsWorld : RT @ItaMonarchici: Alle nozze parteciparono sia il nostro Re Umberto II di Savoia che il Capo di Casa Asburgo, il Principe Otto d'Asburgo-L… -