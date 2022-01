Il Governo continuerà a puntare sul Green Pass. Speranza: “È uno strumento assolutamente strategico nella gestione del Covid”. Ad oggi scaricati 194 milioni di certificati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “La strategia del Governo continuerà a puntare in maniera molto significativa sul Green Pass”. È quanto ha detto oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time in Aula alla Camera (qui il video). “A questa mattina – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – sono stati scaricati 194 milioni i Green Pass delle tre fattispecie, per guarigione, per vaccino o per tampone, a testimonianza di uno strumento ormai pienamente dentro le abitudini e la consuetudine dei nostri concittadini”. “Il Green Pass – ha aggiunto Speranza – ha rappresentato e rappresenta uno strumento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “La strategia delin maniera molto significativa sul”. È quanto ha dettoil ministro della Salute, Roberto, rispondendo al question time in Aula alla Camera (qui il video). “A questa mattina – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – sono stati194delle tre fattispecie, per guarigione, per vaccino o per tampone, a testimonianza di unoormai pienamente dentro le abitudini e la consuetudine dei nostri concittadini”. “Il– ha aggiunto– ha rappresentato e rappresenta uno...

Advertising

AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'A questa mattina sono 194 milioni i #greenpass scaricati in Italia'. Il 'Governo continuerà a puntare su questo strume… - ShedevilDevil : 'Il governo continuerà a puntare su questo strumento'. Finché le persone, a costo di fare una vita di merda vi mand… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? 'Sono 194 milioni i #greenpass scaricati in #Italia'. Così il ministro #Speranza alla Camera. I green pass scaricati riguard… - sisascuola : “La strategia del governo continuerà a puntare in maniera molto significativa sul green pass” Il ministro della Salute - Anita37540410 : RT @TgLa7: #Speranza, 194 milioni green pass #scaricati ad oggi in Italia 'Governo continuerà a puntare su questo strumento' -