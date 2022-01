"Il Cav al Colle? Non è una mission impossible" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il coordinatore nazionale di Forza Italia, intervistato da Radio Rai, ha commentato l'ipotesi di una candidatura ufficiale del Cavaliere al Quirinale. "Deciderà lui se sciogliere la riserva o meno. Vedo una situazione positiva" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il coordinatore nazionale di Forza Italia, intervistato da Radio Rai, ha commentato l'ipotesi di una candidatura ufficiale del Cavaliere al Quirinale. "Deciderà lui se sciogliere la riserva o meno. Vedo una situazione positiva"

Advertising

Frances53524532 : RT @SecolodItalia1: Dietro il pressing su Mattarella non c’è l’emergenza Covid, ma la paura del Cav al Colle - SecolodItalia1 : Dietro il pressing su Mattarella non c’è l’emergenza Covid, ma la paura del Cav al Colle - MasciTini : RT @lucarocca72: Più passano i giorni, più i nemici di #Berlusconi tornano a indossare la divisa per la trincea (dopo averlo elogiato per i… - ziowalter1973 : RT @lucarocca72: Più passano i giorni, più i nemici di #Berlusconi tornano a indossare la divisa per la trincea (dopo averlo elogiato per i… - etventadv : RT @lucarocca72: Più passano i giorni, più i nemici di #Berlusconi tornano a indossare la divisa per la trincea (dopo averlo elogiato per i… -