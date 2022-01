Gianni Bui | “Devo ringraziare Fulvio Bernardini … “

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un coro gli rende omaggio, “È lui, è lui, èBui”. Ha militato in diverse squadre, Spal, Catanzaro, Verona e Torino, quelle con il maggior numero di presenze. Capocannoniere in Serie B col Catanzaro nella stagione 1965/66, Bui è stato un attaccante a cavallo degli anni ’60 e ’70. Dopo il calcio il suo interesse ha preso la strada della pittura: “Amo l’astratto e lavoro con l’acrilico … Mi hanno offerto delle mostre a Verona e Torino. Porto i quadri e mi diverto. E riesco anche a venderli”. Tuttomercatoweb lo ha intervistato e di seguito un breve stralcio delle sue dichiarazioni: Il calcio è ormai alle spalle, dopo anni di onorata carriera. A quali squadre è legato maggiormente? “Innanzitutto alla Lazio, perché mi ha permesso di fare il calciatore. Da ragazzino facevo il tipografo, mi hanno scoperto in un campetto e da lì è partita la mia storia. ...

Advertising

Gianni_Gia_ : RT @NikMegaFake: se volessi trovare del buono in questi mesi bui è l’apprezzare sinceramente cose che prima consideravo sciocchezze - Gianni_G_2 : Nemmeno nei periodi più bui della prima Repubblica avrebbero fatto una schifezza del genere -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Bui

TUTTO mercato WEB

...corso della nostra storia " ha continuato " la speranza c'è sempre stata anche nei momenti più... Don Bernardo, abate di San Miniato al Monte , ha detto: "la parola che augurerei è la ...di Paolo Lago Come scriveCelati in Finzioni occidentali, "il romanzesco definisce uno stato d'incoscienza, l'essere ... più, più sinistri. Ad esempio, le "Galeries de Bois" vengono ...Gianni Lepre (economista): “Immunizzazione di gregge sempre stata una chimera, adesso si pensi a costruire e non a distanziare” ...Rincari di elettricità e gas iniziano a colpire le imprese. A dirlo è il Presidente Confcommercio Rimini Gianni Indino che, in una nota stampa, evidenzia come gli aumenti si ripercuoteranno sui prodot ...