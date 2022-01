Costa Concordia, 10 anni dal naufragio: su Sky TG24 lo speciale “La notte del Giglio” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono le 21:45:07 del 13 gennaio 2012 quando la nave Costa Concordia, salpata dal porto di Civitavecchia in direzione di Savona, a causa di un passaggio troppo ravvicinato alla Costa impatta con gli scogli delle Scole, nei pressi dell’Isola del Giglio (LO speciale - LE VITTIME - LE IMMAGINI). Nello scafo si apre uno squarcio di 70 metri e in meno di un’ora il viaggio si trasforma in una tragedia. In occasione del decennale di uno dei più gravi naufragi della storia, Sky TG24 ha realizzato una programmazione dedicata il 12 e il 13 gennaio, con approfondimenti e speciali, a cura di Stefano Sassi e Tonia Cartolano. Il 12 gennaio è stato il giorno dello speciale “La notte del Giglio”, disponibile anche On Demand. Giovedì 13 gennaio invece ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono le 21:45:07 del 13 gennaio 2012 quando la nave, salpata dal porto di Civitavecchia in direzione di Savona, a causa di un passaggio troppo ravvicinato allaimpatta con gli scogli delle Scole, nei pressi dell’Isola del(LO- LE VITTIME - LE IMMAGINI). Nello scafo si apre uno squarcio di 70 metri e in meno di un’ora il viaggio si trasforma in una tragedia. In occasione del decennale di uno dei più gravi naufragi della storia, Skyha realizzato una programmazione dedicata il 12 e il 13 gennaio, con approfondimenti e speciali, a cura di Stefano Sassi e Tonia Cartolano. Il 12 gennaio è stato il giorno dello“Ladel”, disponibile anche On Demand. Giovedì 13 gennaio invece ...

Advertising

SkyTG24 : Costa Concordia, il vigile del fuoco a Sky TG24: 'Non avevamo certezza di sopravvivere' - infoitinterno : Costa Concordia, De Falco: “L’evacuazione doveva iniziare 15 minuti dopo incidente” - Albe_1964 : RT @soulista: 10 anni dal disastro della Costa Concordia... Mi sembra incredibile, 10 anni: avrei detto 5, massimo 6. È proprio vero che do… - Rossana_Capo : Sto letteralmente AMANDO il podcast #ilDitoDiDio di Pablo Trincia sulla Costa Concordia. Finito 4 puntate in niente… - _DAGOSPIA_ : GREGORIO DE FALCO RICORDA: BASTAVANO 45 MINUTI PER EVITARE LA STRAGE ALLA COSTA CONCORDIA -