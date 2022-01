**Bollette: Conte, 'tempo attesa scaduto, servono misure immediate'** (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il tempo di attesa per aiuti economici massicci a famiglie e imprese è scaduto. I rincari della bollette pesano sui cittadini e sulle imprese: dopo i primi sostegni in Manovra voluti fortemente dal Movimento 5 Stelle non possiamo certo fermarci. servono altri aiuti, servono nuove, immediate misure". A chiederlo, in un post su Facebook, il leader del M5S ed ex premier Giuseppe Conte. "Noi abbiamo una lunga lista di proposte pronte - prosegue - Fra queste c'è l'azzeramento dell'Iva 2022 sull'aumento delle bollette rispetto ai prezzi medi del 2021. Lo Stato non può guadagnare dai rincari delle tariffe a danno della popolazione. Il Governo sia capofila anche in Europa di questa esigenza. Si deve poi prevedere un contributo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Ildiper aiuti economici massicci a famiglie e imprese è. I rincari della bollette pesano sui cittadini e sulle imprese: dopo i primi sostegni in Manovra voluti fortemente dal Movimento 5 Stelle non possiamo certo fermarci.altri aiuti,nuove,". A chiederlo, in un post su Facebook, il leader del M5S ed ex premier Giuseppe. "Noi abbiamo una lunga lista di proposte pronte - prosegue - Fra queste c'è l'azzeramento dell'Iva 2022 sull'aumento delle bollette rispetto ai prezzi medi del 2021. Lo Stato non può guadagnare dai rincari delle tariffe a danno della popolazione. Il Governo sia capofila anche in Europa di questa esigenza. Si deve poi prevedere un contributo di ...

