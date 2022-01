Bergamo, Via Moroni: sottopasso ciclopedonale al posto del passaggio a livello (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Decisione dopo il confronto fra Comune e Rfi. Tratto di strada chiuso, mezzi deviati su via dei Caniana. Facoetti: «Intasamenti». Zenoni: «Monitoriamo i flussi». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Decisione dopo il confronto fra Comune e Rfi. Tratto di strada chiuso, mezzi deviati su via dei Caniana. Facoetti: «Intasamenti». Zenoni: «Monitoriamo i flussi».

