Tornano i fermi amministrativi. Ocean Viking bloccata a Trapani (Di martedì 11 gennaio 2022) La Ocean Viking di Sos Mediterranée è detenuta nel porto siciliano di Trapani. Il provvedimento di fermo amministrativo è stato disposto dagli ispettori della Guardia costiera lunedì in seguito a un Port state control (Psc), il tipo di ispezione che tra maggio 2020 e luglio 2021 ha trattenuto in banchina per lunghi mesi tutte le navi umanitarie. In quell'intervallo di tempo le imbarcazioni venivano sottoposte a Psc al termine di ogni missione e puntualmente bloccate. L'ultimo fermo risaliva al 2 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

