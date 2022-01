Szczesny no vax? Allegri annuncia: «L’ultimo a vaccinarsi, aspetta il Green Pass» (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella conferenza stampa con cui ha presentato la sfida di Supercoppa con l’Inter, Max Allegri ha annunciato che in porta, domani, gioca Perin. Il motivo? Szczesny, che ha iniziato solo pochi giorni fa l’iter vaccinale, non ha ancora il Green Pass. Che gli arriverà nei prossimi giorni. In ossequio al rispetto delle nuove norme entrate in vigore ieri, 10 gennaio, il portiere polacco non potrebbe infatti avere alcun contatto diretto – neanche in pullman o in ritiro – con gli altri tesserati della Juventus, neanche nelle ore di avvicinamento alle partite. Il problema, comunque, è stato già risolto. Szczesny si è vaccinato, “è stato L’ultimo”, in base a quanto dice Allegri. E quindi già nelle prossime settimane potrà tornare a svolgere regolarmente tutte le ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella conferenza stampa con cui ha presentato la sfida di Supercoppa con l’Inter, Maxhato che in porta, domani, gioca Perin. Il motivo?, che ha iniziato solo pochi giorni fa l’iter vaccinale, non ha ancora il. Che gli arriverà nei prossimi giorni. In ossequio al rispetto delle nuove norme entrate in vigore ieri, 10 gennaio, il portiere polacco non potrebbe infatti avere alcun contatto diretto – neanche in pullman o in ritiro – con gli altri tesserati della Juventus, neanche nelle ore di avvicinamento alle partite. Il problema, comunque, è stato già risolto.si è vaccinato, “è stato”, in base a quanto dice. E quindi già nelle prossime settimane potrà tornare a svolgere regolarmente tutte le ...

