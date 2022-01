Scuole aperte? Non per tutti: i 70 comuni campani che hanno disobbedito al Tar (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In oltre 70 comuni della campania i sindaci hanno adottato ordinanze di chiusura delle Scuole. L’elenco è stato diffuso dal Codacons che annuncia l’invio dei nomi dei centri al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la decisione, da domani, di presentare denunce alle Procure della Repubblica perchè, si sostiene, “si è contravvenuto sia alle disposizioni del Governo che alla decisione del Tar campania sullo svolgimento delle attività didattiche in presenza”. Ecco l’elenco diffuso dal Codacons. Provincia di Salerno (Sassano, San Rufo,Sant’Arsenio, Vallo della Lucania, Ascea, Gioi, Sapri, Giffoni Valle Piana, Sant’Egidio del Monte Albino, Agerola, Olevano sul Tusciano, Roccagloriosa, Scafati, Teggiano, San Marco Evangelista, Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In oltre 70dellaa i sindaciadottato ordinanze di chiusura delle. L’elenco è stato diffuso dal Codacons che annuncia l’invio dei nomi dei centri al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la decisione, da domani, di presentare denunce alle Procure della Repubblica perchè, si sostiene, “si è contravvenuto sia alle disposizioni del Governo che alla decisione del Tara sullo svolgimento delle attività didattiche in presenza”. Ecco l’elenco diffuso dal Codacons. Provincia di Salerno (Sassano, San Rufo,Sant’Arsenio, Vallo della Lucania, Ascea, Gioi, Sapri, Giffoni Valle Piana, Sant’Egidio del Monte Albino, Agerola, Olevano sul Tusciano, Roccagloriosa, Scafati, Teggiano, San Marco Evangelista, Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, ...

Advertising

ivanscalfarotto : Pil da -9 a +6,scuole aperte, rapporto TI/contagi incoraggiante, tutto aperto anche nel picco del contagio. Si va a… - myrtamerlino : Tutti vogliono le #scuole, giustamente, aperte. Ma perché non siamo stati in grado di metterle in sicurezza?Sistemi… - Ettore_Rosato : Grazie al presidente #Draghi, parole competenti e chiare quelle usate per illustrare scelte che consentono di prot… - photos_sal : RT @Nonha_stata: La differenza tra oggi e prima è che quando l’Azzolina chiedeva le scuole aperte quelli che oggi applaudono le davano dell… - lorenzmariapia : RT @GiancarloDeRisi: Che fine hanno fatto i 350 milioni stanziati per l'installazione degli aereatori nelle scuole? Nella maggior parte deg… -