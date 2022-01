Sassoli: Prodi, 'europeista autentico, Italia e Ue gli devono molto' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "E' grande il vuoto che lascia David Sassoli. Politico appassionato, leale, intelligente, capace di conciliare due doti difficilmente compatibili in politica: serenità e fermezza nei principi. E prima ancora è stato un giornalista di rango. Ha dedicato la sua attività alla difesa dei diritti umani, dei più fragili, al contrasto delle disuguaglianze e delle disparità". Lo dice Romano Prodi. "Un europeista autentico che ha ricoperto con equilibrio il ruolo di Presidente del Parlamento europeo. Al suo senso delle Istituzioni e al suo impegno il nostro Paese e tutti i paesi europei gli devono molto: riuscì a garantire, in piena pandemia, il funzionamento del Parlamento e dell'intera Unione in un momento davvero drammatico della nostra storia", prosegue ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "E' grande il vuoto che lascia David. Politico appassionato, leale, intelligente, capace di conciliare due doti difficilmente compatibili in politica: serenità e fermezza nei principi. E prima ancora è stato un giornalista di rango. Ha dedicato la sua attività alla difesa dei diritti umani, dei più fragili, al contrasto delle disuguaglianze e delle disparità". Lo dice Romano. "Unche ha ricoperto con equilibrio il ruolo di Presidente del Parlamento europeo. Al suo senso delle Istituzioni e al suo impegno il nostro Paese e tutti i paesi europei gli: riuscì a garantire, in piena pandemia, il funzionamento del Parlamento e dell'intera Unione in un momento davvero drammatico della nostra storia", prosegue ...

