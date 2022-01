“Ora lo dico io”. Sophie e Alessandro, è già successo: al GF Vip clamoroso colpo di scena (Di martedì 11 gennaio 2022) Da pochi giorni al GF Vip 6 è nata una nuova coppia. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Nei giorni scorsi Basciano si è inginocchiato davanti a Sophie Codegoni per fare una vera e propria proposta. “Non sono una persona di molte parole. Volevo chiederti di fidanzarti con me”, ha detto Alessandro Basciano, ricevendo un bacio dall’ex tronista di Uomini e Donne, che così ha messo fine al tira e molla con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano conosciuto per aver avuto un flirt con Belen Rodriguez. GF Vip 6, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in crisi Dopo lo scontro avuto a causa di una battuta di Jessica Selassiè, i due hanno avuto un’altra pesante discussione. Tutto è iniziato in sauna, quando ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Da pochi giorni al GF Vip 6 è nata una nuova coppia.Basciano eCodegoni sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Nei giorni scorsi Basciano si è inginocchiato davanti aCodegoni per fare una vera e propria proposta. “Non sono una persona di molte parole. Volevo chiederti di fidanzarti con me”, ha dettoBasciano, ricevendo un bacio dall’ex tronista di Uomini e Donne, che così ha messo fine al tira e molla con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano conosciuto per aver avuto un flirt con Belen Rodriguez. GF Vip 6,Basciano eCodegoni in crisi Dopo lo scontro avuto a causa di una battuta di Jessica Selassiè, i due hanno avuto un’altra pesante discussione. Tutto è iniziato in sauna, quando ...

